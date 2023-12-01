Заполярных бизнесменов приглашают на тренинги по социальному предпринимательству

С 9 по 13 декабря Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проведёт бесплатные обучающие тренинги по социальному предпринимательству для представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории региона.

В ходе программы участники вместе со спикером Денисом Богатовым – директором АНО «Национальный Центр развития социального предпринимательства и некоммерческих организаций», экспертом Минэкономразвития РФ, членом Общественного совета Общественной Палаты РФ при Министерстве экономического развития РФ разберут понятие и специфику статуса социального предпринимателя, сходства и отличия от других видов деятельности, основные сферы деятельности социальных предприятий в России и Мурманской области.

Блог тренинга будет посвящён правовому регулированию деятельности социальных предпринимателей и получению статуса социального предпринимателя.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, по итогу обучающего мероприятия участники получат базовые знания в сфере ведения социального бизнеса, узнают о его специфике, ознакомятся с правовыми аспектами в данной сфере предпринимательства, с основными возможностями и мерами поддержки, а также узнают, как войти в федеральный перечень таких предприятий и получить гранд до 1 млн рублей на развитие социального бизнеса.

Программа включает в себя два дня онлайн-занятий и одно очное занятие на открытии программы.

Участие в тренингах бесплатное. Регистрация по ссылке.

Подробнее о программе можно узнать по телефону 8 (915) 394-11-35.

Мероприятия проводятся Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».