Заполярных дизайнеров приглашают поучаствовать в конкурсе инклюзивной моды

Фонд «Защитники Отечества» открыл приём заявок на участие в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Конкурс проводится для поиска новых идей и технологий в области дизайна одежды для людей с инвалидностью.

«Прекрасно, что такой проект появился и активно развивается. Для модельеров и дизайнеров конкурс – это как глоток свежего воздуха, и в то же время – возможность для профессионального роста. А для людей с особенными потребностями – дополнительные возможности для своей социализации, развития и работы», – отметила дизайнер одежды, основатель первой в Мурманской области торговой площадки для локальных брендов «БРЕНД ПАРК», победитель конкурса «Губернаторский старт» Ксения Шахшаева.

Принять участие в конкурсе могут модельеры, дизайнеры и производители, а также студенты средних и высших профессиональных учреждений, занимающиеся разработкой и производством адаптивной одежды.

«Мы намерены развивать проект и дальше, чтобы предприятия по производству одежды появились в каждом регионе, и ветераны из отдаленных населенных пунктов имели возможность приобрести для себя удобные модели», – рассказала статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Жюри будет оценивать работы в семи номинациях: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Мирный образ защитника Отечества», «Старшее поколение», «Торжество», «Повседневный комфорт» и «Национальный костюм». Узнать подробности и оставить заявку можно на официальном сайте проекта до 30 марта. Показ моделей запланирован на 18 июня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/