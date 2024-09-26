Заполярных экспортёров приглашают на консультацию по странам Ближнего Востока и Африки

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает экспортно ориентированные компании региона на международную консультацию Российского экспортного центра на тему «Особенности ведения переговоров с партнерами из стран Ближнего Востока и Африки».

В рамках встречи Павел Шибилов, руководитель проекта по международному развитию (Африка), и Эльвира Джафарова, менеджер по международному развитию (Ближний Восток), расскажут предпринимателям об особенностях делового этикета с учетом наших культурных различий. Также эксперты дадут практические рекомендации по выводу продукции на экспорт в эти страны и ответят на вопросы слушателей по выстраиванию эффективной коммуникации.

Вебинар будет полезен для широкого круга специалистов, заинтересованных в продвижении товаров и услуг на рынки стран региона, а также для всех, кто планирует участие в Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции 3 октября, начало в 11.00.

Приём заявок и документов на участие в данном мероприятии осуществляется до 2 октября 2024 года по ссылке.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться в Центр поддержки экспорта Мурманской области по телефону + 7 (8152) 56-79-97 и в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону + 7 (8152) 48-65-37.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/