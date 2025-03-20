Заполярных экспортёров приглашают принять участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России»

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает экспортёров региона принять участие в ярмарке «Сделано в России», организованной Российским экспортным центром.

Мероприятие пройдёт с 17 по 21 мая 2025 года в г. Харбин, китайской провинции Хэйлунцзян. Место проведения – Харбинский международный выставочный и спортивный центр.

К участию приглашаются российские производители продуктов питания, товаров народного потребления, народных промыслов, косметики. Фестиваль-ярмарка включает в себя деловую программу (тематические сессии и круглые столы), дегустационные мероприятия и мастер-классы, а также стриминги, культурные и спортивные мероприятия. На площадке ярмарки будут проведены b2b переговоры для тех компаний, кто планирует выйти на рынок КНР или расширить присутствие на данном рынке.

Участие для компаний – бесплатное. Предприниматели оплачивают лишь транспортные расходы и проживание.

Подробнее о данном мероприятии можно узнать по ссылке: Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» в Китае г. Харбин.

В случае вопросов просьба обращаться в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону: 8 (8152) 48-63-95 и в региональный Центр поддержки экспорта по телефону 8 (8152) 56-79-97.

Фото (АО «РЭЦ»): https://gov-murman.ru/info/news/