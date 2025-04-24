Заполярных предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе российских брендов «Знай наших»

Продолжается приём заявок на участие в конкурсе растущих российских брендов «Знай наших». Его организаторы – Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» при поддержке «ВЭБ.РФ». Проект направлен на развитие перспективных российских брендов во всех регионах страны.

«Мы рассчитываем увидеть региональные бренды. Условия участия не меняются с первого сезона: проект нацелен на представителей малого и среднего бизнеса, которые успешно работают в своем регионе со степенью локализации производства не менее 30 процентов, а также тех, кто демонстрирует рост продаж, но нуждается в определенной помощи, направленной на возможность подсветить свой бренд, чтобы выйти на новый уровень и повысить свою популярность», – отметила заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

Среди партнёров конкурса – «Wildberries», «OZON», «Почта России», Роскачество, «Авторадио» и другие. В 2025 году этот список пополнил Российский экспортный центр, который поможет продвигать отечественные бренды на зарубежных рынках.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на платформе знайнаших.аси.рф до 15 мая включительно по пяти номинациям: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и IT. Кроме того, предусмотрены специальные номинации от партнеров.

С целью поддержки и продвижения отечественных брендов Агентством стратегических инициатив совместно с партнёрами создан телеграм-канал «Знай наших».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/