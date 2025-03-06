Заполярных предпринимателей приглашают принять участие в проекте «Промышленный наставник»

Продолжается прием заявок на участие в проекте «Промышленный наставник», организатором которого является Клуб молодых промышленников при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Цель проекта – создание двухуровневой системы наставничества для передачи опыта и знаний между поколениями руководителей промпредприятий.

Молодые руководители и собственники компаний смогут разработать эффективные стратегии развития с опытными наставниками и отраслевыми экспертами, расширить свои деловые связи и найти единомышленников, готовых поддержать идеи, узнать о лучших практиках через вебинары, семинары и экскурсии на производственные площадки.

Участниками могут стать молодые специалисты, руководители студенческих конструкторских бюро, студенты и выпускники профильных программ, собственники или руководители промышленных МСП в возврате до 45 лет (с годовым оборотом от 120 млн рублей до 2 млрд рублей), а также собственники и топ-менеджмент крупных промпредприятий (с годовым оборотом от 10 млрд рублей).

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в проект «Промышленный наставник» будут вовлечены 89 субъектов Российской Федерации, порядка 1000 начинающих предпринимателей, 500 молодых собственников или руководителей промышленных МСП и около 100 собственников или топ-менеджеров крупнейших промышленных предприятий России.

Кроме онлайн-вебинаров и лекций, программа будет включать практические семинары и интерактивы, разбор бизнес-историй, экскурсии на производственные предприятия и индивидуальные консультации.

Срок приёма заявок: до 31 марта 2025 года.

Регистрация по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/