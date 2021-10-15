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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.21 13:00

Заполярных предпринимателей приглашают принять участие в тренинг-курсе «Бизнес-взлёт»

Региональный Центр поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области планирует к проведению тренинг-курс «Бизнес-взлёт». К участию приглашаются действующие предприниматели Мурманской области с бизнесом старше года.

Курс станет полезным для тех, кто желает переформатировать деятельность текущего бизнеса и вывести его на новый уровень оборотов, географического масштаба, подготовить компанию к росту согласно целям, ресурсам, опыту и стратегии, а также найти и привлечь с открытого рынка необходимое количество ресурсов для бизнеса.

Участники смогут разработать финансовую модель своего предприятия, прошедшего по наиболее эффективной стратегии роста, создадут пошаговый план действий по развитию своей компании, увеличить прибыль бизнеса, снизить издержки, повысить рентабельность.

Программа состоит из восьми образовательных блоков (очных и в онлайн-режиме), домашних заданий и четырех сессий с ответами на вопросы. Выступят шесть федеральных экспертов с опытом работы в бизнес-консалтинге.

Тренинг курс пройдёт с 30 октября по 18 декабря. Регистрация доступна по ссылке: http://xn--51-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/

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