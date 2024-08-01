Заполярных предпринимателей приглашают пройти онлайн-курс по созданию и развитию туристических троп в России

23 июля стартовал онлайн-курс в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии» о создании и развитии национальной системы туристических троп. Курс объединил опыт практиков и экспертизу Агентства стратегических инициатив в разработке туристических продуктов.

Основная задача проекта – рассказать широкой аудитории об инструментах и механизмах создания национальной системы туристических троп, поделиться знаниями и опытом по созданию фрагментов троп в России.

Данный курс будет полезен управленческим региональным командам по туризму, тематическим сообществам, тропостроителям, туроператорам, предпринимателям, корпорациям, молодежным объединениям и всем, кто интересуется активным образом жизни и хочет сделать путешествия по России доступными и увлекательными.

В рамках курса за 30–45 минут эксперты-практики разберут финансово-экономические и управленческие модели, поделятся информацией о современных подходах к созданию системы навигации и маркировки троп, раскроют основы взаимодействия с местными сообществами, партнерами и органами власти, а самое главное – расскажут об ошибках и успешных архитектурных проектах и ярких дизайнерских решениях.

Видеоуроки будут выходить каждую неделю, по вторникам и четвергам, в 14.00.

После каждого урока участников ждут тесты для проверки полученных знаний, чек-листы и ключевые выводы по каждой теме.

Расписание и лекции доступны по ссылке.

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области приглашает предпринимателей и жителей Кольского полуострова присоединиться к Всероссийскому проекту.