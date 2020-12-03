Заполярных рестораторов приглашают в онлайн-школу гастрономического бизнеса

7 декабря начнётся онлайн-курс для всех причастных к сфере общепита Мурманска – Школа гастрономического бизнеса.

По словам организаторов, шестидневный курс поможет рестораторам Мурманска и Мурманской области увидеть и проанализировать свой бизнес со стороны, оценить перспективы или подготовиться к открытию своего дела. Федеральные спикеры – действующие рестораторы приведут интересные примеры из своего опыта, расскажут, с чем могут столкнуться владельцы кафе и ресторанов в новой реальности, к чему готовиться новичкам.

Курс пройдет в удобном онлайн-формате: ежедневно с 7 по 12 декабря в 17.30 трансляции будут организованы на официальном сайте. Обязательна предварительная регистрация.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области и ЦОУ «Мой бизнес» при поддержке Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»).