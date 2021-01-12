Заполярных школьников и студентов колледжей приглашают к участию в региональном этапе всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Стартовал региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» для учеников общеобразовательных организаций. Он проходит в рамках одноименного всероссийского проекта, направленного на увековечение памяти о Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: среди учащихся 5-7 классов, учащихся 8-9 классов, а также среди учеников 10-11 классов и студентов профессиональных образовательных организаций в возрасте не старше 18 лет.

На конкурс принимаются прозаические тексты в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии. В работах может быть отражена роль Великой Отечественной войны в истории Мурманской области, города или населенного пункта, а также в истории семьи участника; описана биография участников боевых действий или работников тыла, деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций; проанализировано творчество писателей-фронтовиков, поэтов-фронтовиков; рассмотрена история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны и другие вопросы, связанные с увековечением памяти о войне. Каждый участник имеет право представить одно сочинение. Жюри оценит содержание работ, их жанровое и языковое своеобразие, грамотность изложения.

Конкурс проводится в два этапа: до 14 февраля состоится определение победителей на муниципальном уровне. На региональный этап от каждого муниципалитета будет направлено по одному конкурсному сочинению в каждой категории. Итоги регионального этапа будут подведены до 15 марта. Победители представят Мурманскую область на всероссийском конкурсе.

Положение о проведении регионального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» опубликовано на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.