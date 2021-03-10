Заполярных школьников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе видеороликов «Страна открытий»

Посетить высокотехнологичные компании и промышленные производства, увидеть исторические памятники, необычные места и арт-объекты, прогуляться по паркам – обо всем многообразии туристического потенциала регионов России расскажут школьники в рамках Всероссийского образовательно-туристического конкурса «Страна открытий».

Мероприятие организовано Комитетом по туризму Москвы совместно с Ростуризмом и ГК «Просвещение». Участниками могут стать подростки в возрасте от 15 до 17 лет.

«Очень здорово, что появляются все новые идеи и конкурсы по вовлечению молодёжи в жизнь региона на актуальных интернет-площадках. Ребята смогут не только проявить свой творческий потенциал, но и покажут свои любимые места на Севере. Уверен, наш край глазами его современных жителей заинтересует еще больше туристов по всей стране. Желаю удачи всем нашим участникам!» – отметил губернатор Андрей Чибис.

С 9 марта по 11 апреля школьникам нужно снять видеоролик продолжительностью не более трех минут о любимых местах своего города, которые могут заинтересовать туристов по всей стране. Также его необходимо загрузить на свою страницу на видеоплатформе TikTok и поставить хештеги конкурса #СтранаОткрытий, #Мурманск (или другое название города Мурманской области), #НаСевереОтдыхать.

На основе оценки роликов экспертное жюри, в которое войдут популярные тревел-блогеры, тиктокеры, режиссеры и продюсеры, выберут победителей. Видеоматериалы будут оцениваться по техническим и содержательным критериям, среди которых наличие видеовизитки, соответствие тематике выбранной номинации, ясность сюжетной линии, новизна идеи и другие.

«Идея нашего конкурса – открыть новый ракурс туристической географии страны, вдохновив молодых ребят осмотреться вокруг и представить себя в роли тревел-блогеров и рассказать в коротком видеоролике о самых интересных местах своего города. Это хорошая форма обратной связи, которая позволит глазами молодых, креативных ребят взглянуть на знакомые направления и открыть совершенно новые», – рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, перед созданием видеороликов участники конкурса смогут посмотреть специальные обучающие материалы по созданию контента в социальных сетях и узнать, как подобрать локацию для съемок, построить кадр и сделать монтаж.

Итоги подведут в конце апреля. Все финалисты получат призы от партнеров конкурса, а также официальный статус амбассадора своего региона. Кроме того, победители смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие «Страна открытий» вместе с известными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде РЖД.