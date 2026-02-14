Заполярных школьников приглашают на встречу с преподавателем киноинститута

Кинокампус «Палтус» запускает серию профориентационных мероприятий для старшеклассников Мурманской области. Первым гостом станет представитель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

17 февраля в 19.00 в онлайн-формате состоится творческая встреча «Как получить профессию в кино, медиа и на ТВ». Перед северянами выступит Катарина Иванович — режиссёр, преподаватель кафедры режиссуры игрового кино, заведующая отделением дополнительного образования для детей и взрослых вуза.

Участникам расскажут о востребованных профессиях в сфере кино и медиа, правилах поступления в ведущий киноинститут страны, а также о том, как увлечение видеоблогами может перерасти в карьеру. Отдельное внимание посвятят возможностям для творческой реализации в Арктике.

Мероприятие пройдёт в формате открытого диалога. Приглашаются ученики 10–11 классов, их родители, а также все, кто планирует поступать в творческие вузы.

Встреча организована в рамках проекта «Кинокампус «Палтус» Центра развития кинопроизводства региона при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области. Ссылка на регистрацию: https://forms.yandex.ru/cloud/698add41f47e73e13bf13663/

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562281/#&gid=1&pid=3