Заполярных студентов приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал»

Началась регистрация на Всероссийскую олимпиаду «Я — профессионал» для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских.

«Я — профессионал» — один из проектов президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей». Диплом олимпиады позволяет претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны. Участники олимпиады получают доступ к стажировкам и вакансиям в компаниях-партнерах олимпиады, консультациям HR-специалистов, онлайн-мероприятиям и экскурсиям в компании.

Дипломанты — студенты старших вузов могут пройти стажировку в крупной российской компании, для медалистов предусмотрены денежные премии.

Регистрация проходит на официальном сайте олимпиады до 12 ноября.

Как отмечает региональн7ое Министерство информационной политики, за семь сезонов уникальными участниками олимпиады стали более 1,2 млн студентов, более 25000 дипломантов получили право на льготное поступление в ведущие вузы страны, более 3500 человек стали медалистами и получили денежные премии, общая сумма которых составила более 500 миллионов рублей. В отборочных заданиях олимпиады приняли участие около 10000 иностранных граждан из 94 стран мира.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/[П1]