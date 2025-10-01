Заполярных студентов приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»

Студентов Мурманской области приглашают принять участие в IX сезоне Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал», которая реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

Олимпиада направлена на выявление талантливой молодежи, развитие профессиональных компетенций и формирование кадрового потенциала страны. В этом году мероприятие охватывает 70 направлений, среди которых новые – «Международные отношения» и «Психология инклюзии».

Участников ждут стажировки, мероприятия промышленного и академического туризма. Студенты смогут посетить площадки вузов-организаторов и соорганизаторов в разных регионах, производства и промышленные объекты – заводы гражданской авиации, атомные электростанции, горно-обогатительные комбинаты, а также увидеть работу научных центров и лабораторий.

Дипломанты Всероссийской олимпиады «Я –профессионал» получат льготы при поступлении в вузы, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, регистрация открыта до 11 ноября 2025 года на официальном сайте олимпиады по ссылке. Подать заявку могут студенты российских вузов, обучающиеся на любых направлениях подготовки, – медицинских, аграрных, естественнонаучных, технических и гуманитарных.

Отборочный этап пройдёт с 14 ноября по 1 декабря, финалы – с февраля по апрель 2026 года, итоги будут подведены в июне.

Всероссийская олимпиада «Я – профессионал» организована платформой «Россия – страна возможностей» и Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554231/#&gid=1&pid=1