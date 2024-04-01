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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.24 17:30

Заполярных туроператоров приглашают представить регион в Гуанчжоу

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» при участии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области начинает приём заявок от экспортноориентированных компаний, желающих принять участие в международной выставке по туризму «China (Guangdong) International Tourism Industry Expo – 2024».

Выставка пройдёт в Гуанчжоу (Китай) с 13 по 15 сентября 2024 года. Выставка индустрии туризма является масштабным событием. Она проводится с 2009 года и фокусирует своё внимание как на B2B, так и на B2C рынках южных провинций Китая.

В 2023 году в «China (Guangdong) International Tourism» приняли участие более 50 стран, а посетителями стали более 20 тысяч гостей.

Региональный Центр поддержки экспорта берёт на себя затраты по аренде выставочной площади, застройке коллективного стенда (включая разработку дизайн-проекта), регистрационные сборы и др. Представители компаний-участников самостоятельно несут расходы по проезду, оформлению виз, страхованию и проживанию за рубежом.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в случае, если компания желает принять участие в выставке, необходимо направить заполненную заявку в региональный Центр поддержки экспорта. По результатам рассмотрения заявок будут определены участники выставки на коллективном стенде Мурманской области.

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международных выставках реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального министерства развития Арктики и экономики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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