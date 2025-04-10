Заполярных учителей приглашают принять участие в новом сезоне телешоу «Классная тема!»

С 3 апреля телеканал «Россия», Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке компании «VK» запустили всероссийский отбор участников четвертого сезона телешоу «Классная тема!». Проект, посвящённый современным учителям, был создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и призван показать стране самых ярких современных педагогов, а также повысить престиж этой профессии. Стратегический партнер проекта — АНО «Диалог Регионы».

«Мы запускаем отбор в новый сезон телевизионного шоу «Классная тема!». Этот проект — уникальная возможность для учителей показать свою любовь к профессии, поделиться опытом и создать незабываемые уроки для миллионов телезрителей. Уверен, что каждый участник сможет продемонстрировать свой талант и профессионализм, показать, насколько разнообразным и увлекательным может быть образовательный процесс. И самое главное — проект вдохновляет педагогов по всей стране раскрывать свой потенциал, а их учеников — стремиться к новым знаниям», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В конкурсном отборе могут принять участие учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны.

В предыдущих сезонах «Классной темы участвовали два педагога из Мурманской области: учитель русского языка и литературы Мурманского политехнического лицея Дарьяна Рогова и учитель биологии мурманской гимназии №6 Дарья Демьяненко. Обе участницы дошли до полуфинала всероссийского телешоу.

«Участие в телешоу «Классная тема» — это действительно уникальный и незабываемый опыт для любого учителя! Это шанс не просто показать свои профессиональные навыки и знания, но и вдохновить коллег и учеников по всей стране, прекрасная возможность для саморазвития и профессионального роста. Советую всем коллегам не упускать шанс поучаствовать в этом замечательном проекте!», — отметила Дарьяна Рогова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в новом сезоне «Классной темы» претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету, тест по оценке компетенций и записать видеовизитку. Сроки приёма заявок — до 31 мая включительно.

Ссылка для подачи заявок: https://vk.com/app51730148.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/