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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.25 17:30

Заполярных вокалистов приглашают принять участие в фестивале-конкурсе Иосифа Кобзона: осталось всего 5 мест

В конце мая в Мурманске состоится фестиваль-конкурс исполнителей патриотической песни имени Иосифа Кобзона. Организатор — Академия культуры и творчества имени Иосифа Давыдовича Кобзона АНО «Русские сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

На конкурс уже поступили заявки со всей Мурманской области: от творческих коллективов и сольных исполнителей от 14 до 70 лет. Сейчас приём заявок открыт до 28 мая, но осталось всего 5 свободных мест.

Заявку можно подать от творческого объединения или лично в порядке самовыдвижения. Конкурс проходит в следующих номинациях: академический вокал, эстрадный вокал, народный вокал и авторская песня.
30 мая состоится конкурсный день в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова. Выступления будут оценивать эксперты и звёздное жюри: заслуженная артистка России Ольга Кормухина, певица и участница шоу «Голос» Мариам Мерабова, певица Варвара, композитор и певец Игорь Демарин, исполнитель Павел Кравчук и финалисты гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» — семья Боджгуа.

31 мая, в Дни Мурманской области, победители выступят на гала-концерте в Мурманске на площади Пять Углов вместе со звездами жюри.

В качестве главного приза победитель получит возможность представить Мурманскую область на всероссийском концерте в Москве, который состоится 11 сентября 2025 года.

Как принять участие: заполните заявку до 28 мая; подготовьте видеозапись выступления; отправьте материалы на почту: kirovka_ont2023@mail.ru с темой «Фестиваль патриотической песни И.Д. Кобзона».

Подробная информация, положение и форма заявки доступны на сайте областной «Кировки»: https://odkkirova.ru/meroprijatija/polozhenija/festival-konkurs-ispolnitelej-pesni-i-d-kobzona/

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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