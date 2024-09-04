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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.24 17:30

Заполярных журналистов и блогеров приглашают принять участие в творческом конкурсе «Север на уровне сердца»

Стартовал приём работ на региональный творческий конкурс «Север на уровне сердца», посвященный памяти известного в Мурманской области журналиста Николая Бакшевникова. К участию приглашают журналистов и блогеров региона в возрасте от 14 лет. Конкурс организует региональное Министерство информационной политики.

В этом году работы ждут до 30 сентября по 7 темам:

– На Севере – жить. Материалы о проектах, реализованных в Мурманской области в рамках стратегического плана.

– На Севере – герои. Материалы о земляках, проявивших мужество и героизм.

– На Севере – трудиться. Материалы о людях, которые вносят ежедневный вклад в развитие региона.

– На Севере – учиться. Материалы о профессиях, которые можно получить в Мурманской области.

– На Севере – медицина. Материалы о развитии системы здравоохранения в Мурманской области. 

- На Севере – твой шанс. Материалы о развитии предпринимательства в регионе и арктических преференциях.

– «Буду жить на Севере» – для юных участников в возрасте от 14 до 17 лет.

Конкурсные номинации включают теле- и радиопрограммы, печатные и сетевые публикации, материалы блогеров, фоторепортажи, работы операторов.

Подробная информация, формы заявок и документы конкурса – по ссылке.

Контактное лицо – Марианна Зюбанова, (8152) 486-243, zyubanova@gov-murman.ru.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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