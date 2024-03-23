Заполярных журналистов и студентов приглашают принять участие в конкурсе «Семья и будущее России-2024»

Фонд Андрея Первозванного начал приём заявок на участие в конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России-2024». Участие в конкурсе могут принять журналисты зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также представители вузов.

Для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ» необходимо предоставить организаторам конкурса работы (три в одной заявке), вышедшие в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года. Для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы» - научные материалы и проекты (1 и более), созданные в период с 1 января 2022 года до 15 июня 2024 года.

В 2024 году учреждена новая номинация – «Молодой журналист». В ней могут принять участие авторы от 18 до 30 лет из всех видов СМИ. Авторам нужно будет подтвердить свой возраст. Заявитель должен представить краткую информацию о своем опыте и мотивах работы с социальной тематикой и прикрепить ссылку на не менее чем один авторский материал по социальной тематике. Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.

Работы на конкурс принимаются до 25 июля 2024 г. Ссылки и материалы в файлообменниках должны быть доступны до 01.12.2024 года. Заявку может подать один автор, коллективные заявки не принимаются. Количество заявок на участие в конкурсе от одного СМИ не ограничено. Участникам необходимо заполнить заявку-анкету, перейдя по ссылке.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, более 160 участников конкурса станут финалистами и будут приглашены в Москву 24-27 октября 2024 года на традиционную трехдневную конференцию. Более 50 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов. Общий призовой фонд, выделяемый по программе «Святость материнства» Фонда Андрея Первозванного, в 2024 году составит 1 млн рублей. Денежные призы получат лауреаты в каждой номинации, также участники, отмеченные специальными призами председателя жюри конкурса.



Положение о конкурсе опубликовано на сайте Фонда. Конкурс проводится при поддержке факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Фонда целевого капитала «Истоки».

Фото: https://gov-murman.ru