Заполярным медикам начислят районный коэффициент и полярные надбавки на выплаты за COVID-19

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области о дополнениях к выплатам медицинским работникам за работу с коронавирусом. Предусмотрено начисление северных льгот на те стимулирующие выплаты, которые врачи, медсёстры, водители скорой помощи, лаборанты и остальной персонал получают за риск, на который они идут, оказывая помощь заболевшим коронавирусом.

Так, к федеральной выплате добавлена «полярка» (районный коэффициент туда уже был включён); к региональной выплате добавлено начисление и районного коэффициента, и «полярки».

Таким образом, все выплаты будут и с районным коэффициентом, и с «поляркой», пишет Министерство информационной политики Мурманской области.