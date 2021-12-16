Заполярным поисковикам впервые вручены региональные особые знаки «За заслуги в поисковом движении»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с лидерами поискового движения региона, в ходе которой обсудил с поисковиками насущные вопросы и проблемы восстановления и сохранения исторической памяти в Кольском Заполярье. В беседе также приняли участие заместитель губернатора Владимир Евменьков и глава регионального комитета молодёжной политики Егор Хаценко.

Началась встреча с награждения руководителей поисковых отрядов области. Алексей Бидненко (отряд «Петсамо», г. Заполярный), Александр Блохин («Зов», ЗАТО п. Видяево), Виктор Василенко («Норд», г. Мурманск) и Александр Хорольский («Китон», г. Снежногорск) первыми в регионе получили из рук губернатора особый знак «За заслуги в поисковом движении». Награда учреждена в Мурманской области в текущем году, ежегодно знака могут быть удостоены не более пяти человек.

Кроме того, председателю кандалакшского поискового отряда «Верман» Андрею Сизову было вручено Благодарственное письмо Президента РФ В.В. Путина «За активное участие в организации, подготовке и поведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Вы заняты важным делом, которое, с одной стороны – долг памяти нашим павшим солдатам, а с другой – серьёзный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Земля каждый год продолжает отдавать останки тех, кто не был захоронен в силу разных причин. Когда общаешься с девчонками и мальчишками, которые принимают участие в поисковом движении, понимаешь, что они совсем по-другому относятся к своей земле, своей истории. За это вам низкий поклон!» – сказал Андрей Чибис, вручая награды.

Затем состоялся подробный разговор, в ходе которого поисковики изложили губернатору пожелания по развитию движения в области. Отряды испытывают трудности с поиском помещений. Также участники движения предложили возродить в регионе конкурс военной песни «На безымянной высоте», стимулировать открытие Комнат боевой славы в школах, активнее привлекать школьников к поисковой работе и уходу за воинскими захоронениями, создать в Мурманске музей поискового движения. Отдельной инициативой стало увековечение памяти британских лётчиков, сражавшихся и погибших на Кольской земле в годы войны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, все предложения руководителей отрядов взяты губернатором на заметку, пути их реализации будут рассмотрены.

«Я очень благодарен всем тем, кто занимается этой деятельностью. У нас 26 поисковых отрядов в разных муниципалитетах. Мы по инициативе поисковиков на будущий год увеличили объём финансирования движения. Договорились о том, что нам нужно вернуть отдельные традиции советского времени, такие как выездные лагеря для ребят. Возобновить фестиваль военной песни. Активно будем содействовать тому, чтобы у поисковиков появлялись свои помещения и больше музеев, где они могли бы выставлять свои находки. Будем плотнее взаимодействовать, помогая тем настоящим патриотам, которые делают важное и нужное дело», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431470/#&gid=1&pid=5