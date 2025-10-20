Заполярным предпринимателям доступна субсидия до 600 тысяч рублей на общественно значимую деятельность

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области информирует о продолжении приёма заявок на получение субсидии для предпринимателей, ведущих общественно значимую деятельность. Подать заявку можно до 24 октября (включительно).

Напомним, что благодаря субсидии предприниматели могут возместить часть понесенных расходов на приобретение основных средств и специализированного оборудования, сырья и вспомогательных материалов, оплату коммунальных платежей (включая аренду помещений) и услуг связи.

Максимальный размер финансовой поддержки для одного предприятия составляет 600 тысяч рублей.

Подача заявок осуществляется в электронной форме через официальный Портал предоставления мер финансовой поддержки с использованием ГИИС «Электронный бюджет». Для поиска конкретного отбора по субсидии необходимо использовать шифр: 25-47000000-61410-06066.

С перечнем требований к заявителям, критериями отбора и составом необходимого пакета документов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства в разделе «Конкурсы», а также на официальном сайте НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, менеджеры НМКК «ФОРМАП» (Фонд) готовы оказать консультационную поддержку предпринимателям для корректного оформления документов в системе «Электронный бюджет». Обратиться за помощью можно по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, или по телефонам: 8 (8152) 99-43-10, 99-43-12.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/