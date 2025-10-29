Заполярным предпринимателям доступна субсидия на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области информирует о продолжении приёма заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии для возмещения затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами.

Подать заявку можно до 31 октября 2025 года включительно.

Финансовая поддержка направлена на развитие и модернизацию производства и предоставляется на компенсацию: первого взноса и лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования; процентов по кредитам, привлеченным на строительство, реконструкцию или приобретение производственных помещений и оборудования.

Размер субсидии составляет до 500 тысяч рублей при компенсации авансового платежа и до 400 тысяч рублей при компенсации процентов по кредитам и лизинговым платежам. Общий размер финансовой поддержки может достигать 1 млн рублей.

Заявки принимаются в электронной форме через Портал предоставления мер финансовой поддержки (шифр отбора 25-47000000-61400-06043) с использованием системы ГИИС «Электронный бюджет».

С перечнем требований к заявителям, критериями отбора и составом необходимого пакета документов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства в разделе «Конкурсы», а также на официальном сайте НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Менеджеры НМКК «ФОРМАП» (Фонд) готовы оказать консультационную поддержку предпринимателям для корректного оформления документов в системе «Электронный бюджет». Обратиться за помощью можно по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, или по телефонам: 8 (8152) 99-43-10, 99-43-12.

