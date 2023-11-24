Заполярным предпринимателям помогут в продвижении сайта для бизнеса

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает всех заинтересованных предпринимателей стать участниками региональных кластеров и воспользоваться услугой по продвижению сайта своего бизнеса.

В начале 2023 года индивидуальный предприниматель Илья Сусленков из Мурманска обратился в региональный Центр кластерного развития, чтобы узнать о мерах поддержки. После получения консультаций решил стал участником кластера Северного дизайна Мурманской области и воспользовался маркетинговыми услугами по созданию сайта и продвижению своей продукции в социальной сети «ВКонтакте». Илья имеет свою небольшую столярную мастерскую и изготавливает изделия из дерева и эпоксидной смолы с северной тематикой – это письменные и журнальные столики, разделочные и сервировочные доски, менажницы.

«Благодаря предоставленной услуге по продвижению моей продукции в соцсетях, которую получил в региональном Центре кластерного развития, увеличилось количество подписчиков в два раза, вырос спрос на продукцию, что привело к увеличению заказов и выручки на 20%», – отметил Илья.

Ознакомиться с услугами, а также узнать о том, как стать участником кластера, можно на сайте регионального Центра кластерного развития. Кроме того, обратиться за консультацией к менеджеру можно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Помощь участникам кластеров предоставляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru