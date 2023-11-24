Северянам предлагают отдать голос за Кольское Заполярье на выставке «Россия»В ЗАТО город Североморск открылся пункт приёма вторичных материальных ресурсов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.23 17:00

Заполярным предпринимателям помогут в продвижении сайта для бизнеса

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает всех заинтересованных предпринимателей стать участниками региональных кластеров и воспользоваться услугой по продвижению сайта своего бизнеса.

В начале 2023 года индивидуальный предприниматель Илья Сусленков из Мурманска обратился в региональный Центр кластерного развития, чтобы узнать о мерах поддержки. После получения консультаций решил стал участником кластера Северного дизайна Мурманской области и воспользовался маркетинговыми услугами по созданию сайта и продвижению своей продукции в социальной сети «ВКонтакте». Илья имеет свою небольшую столярную мастерскую и изготавливает изделия из дерева и эпоксидной смолы с северной тематикой – это письменные и журнальные столики, разделочные и сервировочные доски, менажницы.

«Благодаря предоставленной услуге по продвижению моей продукции в соцсетях, которую получил в региональном Центре кластерного развития, увеличилось количество подписчиков в два раза, вырос спрос на продукцию, что привело к увеличению заказов и выручки на 20%», – отметил Илья.

Ознакомиться с услугами, а также узнать о том, как стать участником кластера, можно на сайте регионального Центра кластерного развития. Кроме того, обратиться за консультацией к менеджеру можно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Помощь участникам кластеров предоставляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Комментарий к новости:Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
Комментарий к новости:В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Короли интриги». Художественный фильм (16+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Вторая жизнь Уве». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в октябрьские лидеры по росту цен вышли яйца куриные, спички и услуги воздушного транспорта-PRO Валюту (16+)Евро и доллар укрепились на 69 копеек каждый-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)В Кандалакше директора УК «Импульс» за неисполнение предписаний пришлось наказать рублём-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика