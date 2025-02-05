Заполярным предпринимателям расскажут о киберзащите

7 февраля в 11.00 в Центре «Мой бизнес» состоится бесплатный семинар «Бюджетная киберзащита: как уберечь свой бизнес без крупных инвестиций».

Время, когда кибератаки становятся всё изощрённее, заставляет даже малый бизнес задуматься о собственном уровне IT-безопасности. Но не каждый предприниматель может позволить себе внушительный бюджет на сложные системы защиты. По прогнозам «Сбербанка», суммарные потери от кибермошенничества в 2024 году могут достигнуть 250 млрд рублей.

В рамках семинара будут рассмотрены меры кибербезопасности, которые можно внедрить без серьёзных затрат и способы сохранения конкурентоспособности компании без рисков для данных и репутации.

Мероприятие будет полезно для предпринимателей, которые ищут эффективные и доступные способы защитить свою компанию, а также руководителям IT-направления, стартапам, а также индивидуальным предпринимателям, чья деятельность связана с онлайн-продажами и цифровыми сервисами.

Участие бесплатное, обязательна регистрация по ссылке: https://geometria-murmansk.timepad.ru/event/3214204/

Семинар пройдёт по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, Центр «Мой бизнес»).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/