Заполярным предпринимателям расскажут о маркировке рекламы в 2025 году

25 марта в 15.00 в Центре «Мой бизнес» состоится вебинар «Маркировка интернет-рекламы», где расскажут о нововведениях и юридических аспектах маркировки рекламы.

Маркировка рекламы — это обязательный элемент, показывающий пользователю, что перед ним размещена реклама. Каждое такое объявление должно быть зарегистрировано в Едином реестре интернет-рекламы.

Вместе со спикером мероприятия – собственником консалтинговой компании «Рацио», заместителем председателя комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Натальей Голосновой участники обсудят новые правила маркировки рекламы в 2025 году, учёт в расходах и налог для рекламораспространителей, введенный с 1 апреля 2025 года, а также узнают о типичных ошибках и нарушениях в сфере рекламы.

Мероприятие будет полезно начинающим и действующим предпринимателям, а также тем, кто только планирует открыть своё дело.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна по ссылке. За сутки зарегистрированным участникам на адрес электронной почты будет направлена ссылка для подключения к вебинару.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/