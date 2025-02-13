Заполярным предпринимателям расскажут о резервном копировании для бизнеса

21 февраля в 11.00 в Центре «Мой бизнес» состоится бесплатный семинар «Бэкапы и резервные копии: что делать, когда каждый мегабайт может спасти бизнес».

В эпоху постоянных киберрисков и технических сбоев сохранность данных — одна из важнейших задач для любого предпринимателя. Порой один утерянный файл может обернуться серьёзными убытками.

На семинаре участники узнают о резервных хранилищах, научатся их правильно организовать, получат рекомендации по созданию, хранению и восстановлению резервных копий данных.

Мероприятие будет полезно для предпринимателей, которые хотят избежать неприятных сюрпризов в случае технических сбоев или атак, а также IT-специалистам и сотрудникам, отвечающим за сохранность важных данных, стартапам, а также индивидуальным предпринимателям, работающим с информацией.

Участие бесплатное, обязательна регистрация по ссылке: https://geometria-murmansk.timepad.ru/event/3214223/

Семинар стартует 21 февраля в 11.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, Центр «Мой бизнес»).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/