Заполярным предпринимателям расскажут о способах защиты от социальной инженерии

24 января в 11.00 в мурманском Центре «Мой бизнес» состоится бесплатный семинар «Борьба с социальной инженерией: практические приемы и защита».

Некоторые компании сталкиваются с рисками утечки корпоративной информации, что может нанести серьезный удар по бизнесу, повлечь за собой финансовые потери и ущерб репутации фирмы, поэтому важно знать о том, что такое социальная инженерия и о способах защиты личных данных.

Мероприятие будет полезно для предпринимателей и руководителей.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области /Участники семинара узнают о ключевых уловках мошенников и научатся противостоять кибератакам, связанным с человеческим фактором, получат реальные кейсы и советы экспертов о том, что делать при грозе хищения данных.

Участие бесплатное, обязательна регистрация по ссылке.

Семинар пройдёт по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж), Центр «Мой бизнес» (очно, без возможности подключения к трансляции).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/