Заполярным предпринимателям расскажут про получение социального статуса

20 марта Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с менеджером по проектам НМКК «ФОРМАП» Дмитрием Никифоровым проведут вебинар «Как получить статус социального предпринимателя».

Социальным предпринимательством признаётся предпринимательская деятельность малых и средних предприятий, которая направлена на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем граждан и общества.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, участникам вебинара расскажут про преимущества статуса социального предприятия и про алгоритмы его получения, о шагах при подаче документов для получения социального гранта и дальнейшей отчетности.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Екатерина Олысич поделится информацией о различиях социального контракта и социального гранта, а также расскажет, как подготовиться к прохождению тестирования перед получением социального контракта и что делать, если по результатам прохождения тестирования не набран проходной балл.

Мероприятие пройдёт в онлайн-формате и стартует 20 марта в 11.00. Запись вебинара будет направлена зарегистрированным участникам. Регистрация по ссылке.

Вебинар реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».