Заполярным предпринимателям расскажут про получение социального статуса

17 января Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с менеджером по проектам НМКК «ФОРМАП» Дмитрием Никифоровым проведут семинар на тему «Как получить статус социального предпринимателя».

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, социальным предпринимательством признаётся предпринимательская деятельность малых и средних предприятий, которая направлена на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем граждан и общества.

Участникам семинара расскажут про преимущества статуса социального предприятия и про алгоритмы его получения, о том, как подать документы для получения социального гранта, как предоставить отчёт.

Регистрация на семинар доступна по ссылке.

Семинар стартует 17 января в 14.30 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж), Центр «Мой бизнес» (очно, без возможности подключения к трансляции).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/