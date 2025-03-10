Заполярным предпринимателям расскажут про получение социального статуса

24 марта в 14.30 Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с менеджером по проектам НМКК «ФОРМАП» Дмитрием Никифоровым проведут вебинар на тему: «Как получить статус социального предпринимателя».

Социальным предпринимательством признается предпринимательская деятельность малых и средних предприятий, которая направлена на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем граждан и общества.

Участникам вебинара расскажут про преимущества статуса социального предприятия и про алгоритмы его получения, о том, как подать документы на получение финансовой поддержки и подготовить отчётность.

Регистрация на вебинар доступна по ссылке. 23 марта зарегистрированным участникам на адрес электронной почты будет направлена ссылка для подключения к вебинару.

Отметим, подать документы на получение статуса можно до 19 декабря 2025 года по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, НМКК «ФОРМАП» (Фонд), а также через Цифровую платформу МСП.РФ. Подробнее о получении статуса можно узнать на официальном сайте министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Центр «Мой бизнес» осуществляет поддержку предпринимателей по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/