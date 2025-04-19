Заполярным предпринимателям расскажут про получение социального статуса

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает на семинар «Как получить статус социального предпринимателя».

Участникам встречи расскажут о преимуществах статуса социального предприятия и алгоритмах его присвоения, способах подачи документов на получение финансовой поддержки и подготовки отчётности.

Участие бесплатное, регистрация на семинар доступна по ссылке. Мероприятие состоится в очном формате 22 апреля в 14.30 в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж).

Напоминаем, что подать документы на получение статуса можно до 19 декабря 2025 года по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, НМКК «ФОРМАП», а также через Цифровую платформу МСП.РФ. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и НМКК«ФОРМАП» (Фонд).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/