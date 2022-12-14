Заполярным предпринимателям в 2022 году предоставлена рекордная сумма льготных микрозаймов

Сумма микрозаймов, выданных некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» в 2022 году, превысила 600 млн рублей.

Льготные займы выдаются субъектам малого и среднего предпринимательства для поддержки и развития бизнеса. На сегодняшний день выдано 603,7 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, это рекордный показатель за всю историю работы фонда, включая непростой 2020 год, когда объём выдач составил 450 млн рублей. Программа льготного микрофинансирования фонда помогла многим заполярным предпринимателям в непростое время, особенно эта поддержка была необходима в период резкого роста ключевой ставки Банка России.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».