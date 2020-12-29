Заполярным учёным вручили региональные награды в честь 90-летия Кольского научного центра РАН

В Мурманской области прошла церемония награждения региональными наградами сотрудников Кольского научного центра Российской академии наук. Мероприятие приурочено к 90-летию образования научного учреждения.

В формате видеосвязи учёных поздравила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба. Она отметила, что начало планомерному изучению Кольского полуострова и его природных богатств положила Хибинская горная станция «Тиэтта». И спустя 90 лет образовался форпост науки в Арктике, а город Апатиты превратился в настоящий наукоград.

«Этот мозговой центр нашего края каждодневно ведет огромную исследовательскую работу в области фундаментальных, поисковых и прикладных научных дисциплин, добывает и применяет новые знания в различных отраслях науки. Трудно перечислить тысячи и тысячи внедренных в практику и производство находок ученых, которые облегчают труд людей, делают жизнь на Крайнем Севере комфортнее, способствуют развитию Арктической зоны Российской Федерации», – подчеркнула Ольга Дзюба.

Сегодня Кольский научный центр включает в себя десять подразделений, в которых трудятся почти 1300 сотрудников. Среди них около 500 научных работников, 3 члена-корреспондента РАН, 60 докторов и 219 кандидатов наук.

Почётной грамотой губернатора Мурманской области наградили заведующего лабораторией Центра физико-технических проблем энергетики Севера Валерия Минина и главного научного сотрудника Горного института Сергея Козырева.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, старшие научные сотрудники Института химии и технологии редких элементов минерального сырья им. И.В. Тананаева Татьяна Прохорова и Галина Куншина удостоены Благодарности губернатора Мурманской области. Главный бухгалтер Центра физико-технических проблем энергетики Севера Алла Миронова получила Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области.

Также ряд сотрудников отмечен наградами регионального министерства образования и науки. Почётной грамотой награждены ведущий научный сотрудник Вадим Рыбин и главный научный сотрудник Сергей Терещенко Горного Института. Благодарственные письма вручены сотрудникам Института химии и технологии редких элементов минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН: заведующей лабораторией Галине Скиба, старшим научным сотрудникам Татьяне Белогуровой и Елене Калинкиной.