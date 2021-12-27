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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.21 13:00

Заполярным журналистам рассказали о тонкостях работы в Интернете

Традиционный ежегодный Форум СМИ Мурманской области стартовал 25 декабря онлайн-семинаром для журналистов, сотрудников пресс-служб и SMM-специалистов. Организаторами мероприятия выступили областное Министерство информационной политики и Центр управления регионом.

К участию в семинаре в качестве спикеров были приглашены специалисты всероссийского межведомственного центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператора цифрового диалога между властью и обществом – АНО «Диалог Регионы», а также сотрудники ЦУР. Функции модератора взяла на себя начальник Управления по взаимодействию со СМИ регионального Мининформа Любовь Дубова.

Темами обсуждения стали работа в медиаполе в цифровую эпоху, современная медиасреда, особенности работы в Интернете, фейки, продвижение контента в социальных сетях, онлайн-социология.

Заместитель начальника отдела по информационной работе АНО «Диалог Регионы» Семён Баданин представил участникам семинара развёрнутый доклад об основных методах проведения информационных кампаний в Сети и законах продвижения контента.

Специалисты ЦУР Мурманской области Владислав Гущин и Александр Будников конкретизировали рекомендации на примерах работы региональных СМИ и соцсетей и дали аудитории ряд практических советов по привлечению внимания к ведению пабликов в социальных сетях и каналов в популярных мессенджерах.

Социолог ЦУР Маргарита Кондратенко рассказала участникам об онлайн-социологии, её применении и преимуществах в современном мире.

Сотрудники Центра управления регионом также раскрыли слушателям отдельные секреты своей профессиональной «кухни», такие как схемы отработки инцидентов и опровержения ложной информации, ответили на вопросы журналистов.

По окончании семинара слушатели получили возможность направить интересующие их вопросы в ЦУР и Мининформ. Практика подобных семинаров будет продолжаться.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики Мурманской области, основные мероприятия Форума СМИ Мурманской области-2021 пройдут во вторник, 28 декабря, в очном режиме. Главным событием станет итоговая пресс-конференция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Также в рамках Форума пройдёт семинар-тренинг писателя и бизнес-тренера Тимура Асланова «Традиционные СМИ в социальных сетях. Тренды 2022» и награждение работников СМИ региона по итогам года.

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