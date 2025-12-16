Заполярный ансамбль танца «Сполохи» отметил 55-летний юбилей грандиозным концертом в Мурманске

В областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялся юбилейный концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи» — «Родной земли и танец, и душа!». Мероприятие приурочено к 55-летию со дня основания коллектива.

С приветственным словом к участникам вечера обратилась заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова.

«Полувековой путь ансамбля «Сполохи» — это история становления одного из ведущих хореографических коллективов Северо-Запада! Вы стали настоящим символом сохранения и развития народной танцевальной культуры в Заполярье. Особенно ценно, что в ансамбле сохраняется удивительная преемственность поколений. Отдельно хочу отметить вклад руководителя Сергея Прибыткова, который уже 40 лет ведёт коллектив к новым высотам. Под его руководством ансамбль дважды удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества России». Уверена, что богатый репертуар и высочайший профессионализм позволят «Сполохам» и впредь радовать зрителей, воспитывать молодежь в духе русских традиций и вдохновлять другие коллективы на творческие свершения», — поздравила коллектив Ольга Анисимова.

Юбилейный вечер объединил на одной сцене не только действующий состав ансамбля танца «Сполохи», но и выпускников разных лет, а также творческие коллективы из Мурманска, Ловозера, Оленегорска и Североморска. В концертную программу вошли как давно полюбившиеся публике хореографические постановки, так и премьерные номера.

В честь юбилея ансамблю и его руководителю, заслуженному работнику культуры РФ Сергею Прибыткову были вручены почётные награды и памятный адрес от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в знак признания многолетнего труда, высокого профессионализма и значительного вклада в развитие культуры Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558835/#&gid=1&pid=1