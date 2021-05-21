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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.21 14:00

Заполярный бизнес экспортирует товары и услуги в 27 стран мира

Исполняющий обязанности генерального директора Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина доложила о текущей деятельности организации и планах работы вчера на заседании регионального правительства.

По её словам, с начала работы центра 243 компании получили поддержку. Заключено более 60 экспортных контрактов. Суммарный объем экспорта превысил 15 млн долларов. География экспорта составила 27 государств. Это страны Европы, СНГ, Африки, Азии, Северной Америки, Австралия.

Заполярные компании экспортируют рыбу и морепродукты, оленину, напитки, экопродукты, сувениры, туристические услуги, одежду и аксессуары.  

При поддержке Центра предприниматели принимают участие в международных выставках и бизнес-миссиях, реверсных бизнес-миссиях.

Кроме того, для предпринимателей проведены семинары и мастер-классы по вопросам экспортной деятельности, 5 компаний получили сертификацию продукции.

«Очень важная работа, потому что она позволяет получить деньги федерального бюджета. На деятельность Центра мы получаем более 35 млн рублей из федерального бюджета в рамках национальных проектов. Помощь Центра мотивирует производителей соблюдать высокие стандарты качества. Хотел бы поблагодарить команду Центра за работу», – оценил результаты деятельности организации глава региона Андрей Чибис.

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области /

Строительство новых школ позволит ликвидировать вторую смену в муниципалитетах Мурманской области

Строительство новых школ оптимизирует образовательный процесс и ликвидирует вторую смену сразу в нескольких муниципалитетах региона. Об этом в рамках заседания областного правительства, посвященного плану реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Уже ведутся работы по завершению строительства школы в Североморске, а также проектирование двух школ в Мурманске на 800 и 500 мест, – отметила Елена Дягилева. –  Возведение школ сделает образование в отдельных микрорайона Мурманска доступнее и уменьшит наполняемость классов в близлежащих общеобразовательных организациях».

Как подчеркнула заместитель губернатора, строительство школ в Мурманске стало возможным благодаря субсидии из федерального бюджета по линии министерства просвещения Российской Федерации. Общий объем средств на два года в соответствии соглашением составляет 919,5 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 625,9 млн рублей.

«Кроме того, в целях ликвидации второй смены и в связи с увеличением числа семей военнослужащих существует потребность в создании пристройки к школе №5 в поселке городского типа Печенга на 250 мест и в строительстве школы на 500 мест в селе Алакуртти Кандалакшского района, – сообщила Елена Дягилева. –  В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией на создание пристройки к школе № 5 в поселке Печенга будет направлено 512 млн рублей».

Строительство школ планируется осуществить в том числе в рамках реализации национального проекта «Образование» и с учетом возможности привлечения внебюджетных средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», добавила заместитель губернатора.

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