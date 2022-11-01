Заполярный экспортёр готовится поставлять треску в Бразилию

При содействии Центра поддержки экспорта Мурманской области компания «Рыбные Мануфактуры Мурманск» приняла участие в международной выставке «Sea Food Show Latin America 2022». Мероприятие проходило с 17 по 19 октября в городе Сан-Паулу в Бразилии.

Компания «Рыбные Мануфактуры Мурманск» – призёр Всероссийского конкурса «Экспортёр года 2021». Предприятие ежедневно обрабатывает около 20-30 тонн трески. Филе, субпродукты и фарш экспортируют в страны ЕС, Китай, Корею и США.

«На этой выставке мы были впервые. Она прошла очень плодотворно. Было много встреч и контактов. Надеемся, что, пройдя аттестацию, мы начнём поставлять в Бразилию нашу продукцию и приедем на следующий год», – рассказала коммерческий директор «Рыбные Мануфактуры Мурманск» Елена Чабанюк.

Представители компании отметили, что обращались к различным услугам Центра поддержки экспорта Мурманской области и Российского экспортного центра: оформляли транспортные субсидии, участвовали в международных выставках и бизнес-миссиях, реверсных бизнес-миссиях, обучающих мероприятиях.

«И это не могло не принести свои плоды. Мы узнаваемы, нас хорошо знают на европейских рынках. Это помогло нам увеличить товарооборот, потому что примерно 80% продукции мы экспортируем. Государство – наш надёжный тыл, наша поддержка. Бизнес-партнёры тоже нас поддерживают. Как работали плодотворно, так и работаем», – добавила специалист по ВЭД компании Людмила Жукова.

После выставки «Sea Food Show Latin America 2022» компания подала документы на сертификацию своей продукции в Бразилии.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, участие предприятия Мурманской области в выставке «Sea Food Show Latin America 2022» было организовано региональным Центром поддержки экспорта в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.