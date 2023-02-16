Заполярный фестиваль «НаМОДнение» стал отборочным этапом международного конкурса дизайнеров «Русский силуэт»

Открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение-2023» Мурманского областного художественного музея в этом году пройдёт в привычном офлайн-формате. Заявки от молодых художники-модельеры и дизайнеры одежды от 12 до 35 лет принимаются до 13 марта, а сам фестиваль пройдёт 22 и 23 апреля в главном здании музея.

Подробности можно найти в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что «НаМОДнение» проводится ежегодно с 2000 года для поддержки талантливых молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды, творческих коллективов, дизайнерских групп Заполярья, а также для стимулирования творческой и общественной активности профессиональных художников-модельеров, направленной на формирование художественного вкуса и общей культуры молодёжи.

В 2023 году на фестиваль впервые принимаются презентации коллекций в формате Fashion-видео, а также учреждена специальная номинация «Модная Арктика», приуроченная к 85-летию образования Мурманской области.

Кроме того, в этом году Мурманский областной художественный музей стал региональным представителем Благотворительного фонда «Русский силуэт». Теперь фестиваль «НаМОДнение-2023» является отборочным этапом Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт», участие в котором – один из призов фестиваля.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, «Русский силуэт» – уникальный международный проект, объединивший творческую молодежь России и зарубежных стран, в его отборочных турах конкурса участвуют более пяти тысяч дизайнеров, а победители приглашаются в Москву на финальный гала-показ.

Фото: https://gov-murman.ru