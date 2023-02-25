Заполярный хоккейный клуб «Арктика» вышел в плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги

Хоккейный клуб «Арктика» вновь вышел в плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги. Впервые такое достижение было у команды в прошлом сезоне.

Выход в плей-офф обеспечили победы «Арктики» на домашних и гостевых матчах. Клуб надёжно обосновался в пуле лучших молодёжных команд Западной конференции. До завершения регулярного чемпионата останется открытым только вопрос об окончательном месте хоккеистов в турнирной таблице.

Как сообщает Министерство информации политики Мурманской области, заполярный клуб второй сезон подряд будет принимать участие в играх на вылет в борьбе за Кубок Регионов. Ближайшие игры клуб «Арктика» сыграет на домашней арене – в мурманском Ледовом Дворце. Северяне могут поболеть за родную команду 25 и 26 февраля, когда заполярные хоккеисты сыграют с клубом «Металлург», а также 3 и 4 марта во время матча с командой «Полёт».

Фото: https://vk.com/arktika_nmhl?z=photo-205997584_457254289%2Falbum-205997584_00%2Frev