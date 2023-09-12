«Заполярный калейдоскоп» - туристский маршрут из Мурманской области получил звание национального

Экспертный совет по определению национальных туристских маршрутов при Министерстве экономического развития Российской Федерации присудил туристскому маршруту «Заполярный калейдоскоп» туроператора ООО «Радуга Севера» звание национального.

«Этот статус присваивается наиболее популярным и востребованным маршрутам. Именно таким популярным маршрутом в Мурманской области является «Заполярный калейдоскоп». Это культурно-познавательных трехдневный маршрут, который включает посещение основных достопримечательностей региона. В него входит Мурманск, Териберка, Кировск и Ловозеро. После завершения согласования проекта субъекты туриндустрии Мурманской области смогут подать свои проекты на финансовое обеспечение затрат для благоустройства национального маршрута. Их отберёт комитет по туризму Мурманской области», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании.

Национальные туристские маршруты создаются с целью увеличения объёма внутреннего и въездного туристического поток и повышения вклада туристской отрасли в валовой внутренний продукт Российской Федерации.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегического плана «На Севере – жить» комитетом по туризму Мурманской области будет поддержано не менее трёх общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры национального маршрута.

Фото: https://gov-murman.ru