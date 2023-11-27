Заполярный пловец Павел Самусенко взял два «серебра» и «бронзу» на чемпионате России по плаванию

В Центре водных видов спорта «Невская волна» Санкт-Петербурга завершился чемпионат России по плаванию (25 м). Заполярный пловец Павел Самусенко завоевал на соревнованиях две серебряные и одну бронзовую медали.

Соревнования проводились с 20 по 25 ноября.

Талантливый пловец Полярных Зорь Павел Самусенко занял 2-е место на дистанции 100 метров на спине с личным рекордом 49,23. Дистанция 50 метров на спине также принесла спортсмену серебряную медаль. На дистанции 100 метров батерфляй с результатом 50,10 Павел завоевал «бронзу», сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru