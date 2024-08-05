Заполярный пловец Павел Самусенко завоевал две «бронзы» на Кубке Балтийского моря

Заполярный пловец Павел Самусенко принял участие во всероссийских соревнованиях по плаванию «Кубок Балтийского моря». Соревнования проходили с 1 по 2 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Автотор Арена» Калининграда.

По итогу соревнований спортсмену удалось завоевать две бронзовые медали. Одна из них за дистанцию 50 метров вольным стилем, вторая – 50 метров на спине.

Тренер Павла Самусенко – Екатерина Лебедик, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/