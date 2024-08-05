Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 10:35
Заполярный пловец Павел Самусенко завоевал две «бронзы» на Кубке Балтийского моря
Заполярный пловец Павел Самусенко принял участие во всероссийских соревнованиях по плаванию «Кубок Балтийского моря». Соревнования проходили с 1 по 2 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Автотор Арена» Калининграда.
По итогу соревнований спортсмену удалось завоевать две бронзовые медали. Одна из них за дистанцию 50 метров вольным стилем, вторая – 50 метров на спине.
Тренер Павла Самусенко – Екатерина Лебедик, сообщает Министерство спорта Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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