Заполярный пловец Павел Самусенко завоевал ещё две медали на международных соревнованиях во Франции

Во Франции завершился II этап международных соревнований «Mare Nostrum 2026». Спортсмен Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманска Павел Самусенко завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине, показав результат 24,35 секунды.

Ещё одна медаль у северянина — на дистанции 100 метров на спине. Павел преодолел её за 53,74 секунды, уступив Мирону Лифимцеву 0,41 секунды, и занял второе место.

Сейчас спортсмен вместе с тренером Екатериной Лебедик готовится к чемпионату России, который пройдёт в Казани с 6 по 11 июня и станет отборочным этапом на чемпионат Европы. Павел также выступит на своих коронных дистанциях — 50 и 100 метров на спине.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, на I этапе международных соревнований серии «Mare Nostrum» в Монако Павел Самусенко завоевал две золотые медали.

