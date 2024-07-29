Заполярный пловец Павел Самусенко завоевал три медали на финале Кубка России

Во Дворце водных видов спорта Екатеринбурга завершился финал Кубка России по плаванию. На дорожках бассейна соревновались 600 сильнейших пловцов, в том числе 21 заслуженный мастер спорта, из 57 регионов страны.

Мурманскую область на соревнованиях представляли спортсмены Комплексной спортивной школы олимпийского резерва: Павел Самусенко, Елизавета Прохорова и Есения Константинова. Тренирует пловцов Екатерина Лебедик.

По результатам соревнований Павел завоевал две бронзовые медали на дистанции 100 метров: на спине и баттерфляй. На дистанции в 50 метров на спине он стал вторым. Есения Константинова заняла в финале шестое место.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего в течение шести дней в Екатеринбурге спортсмены разыграли 42 комплекта наград.

Фото (Всероссийская федерация плавания): https://gov-murman.ru/info/news/