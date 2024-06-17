Заполярный проект «Работа рядом» вошёл в сборник лучших практик страны

В Министерстве труда и социальной защиты РФ подвели итоги ежегодного конкурса лучших практик трудоустройства молодежи. Проект «Работа рядом», который реализуется в Мурманской области, отмечен в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период».

Сборник призван способствовать распространению и внедрению результативных и креативных практик (проектов) в субъектах Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, программа реализуется в Мурманской области в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить» с 2020 года. За это время его участниками стали свыше 18 тысяч подростков, третья часть из которых — по итогам прошлого года.

По поручению губернатора Андрея Чибиса с начала этого года создано более 3 тысяч временных рабочих мест на 150 предприятиях различных форм собственности.

Фото: https://gov-murman.ru