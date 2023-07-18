Заполярный производитель мясных полуфабрикатов получил поддержку регионального Центра кластерного развития

Индивидуальный предприниматель Вероника Архипова производит мясные полуфабрикаты. Продукция пользуется популярностью у жителей Мурманской области и за её пределами. Северянка обратилась в региональный Центр кластерного развития за поддержкой по обеспечению соответствия пищевой продукции разрешительным нормативным документам.

Были проведены лабораторные исследования изготавливаемой предпринимателем продукции на соответствие по содержанию в ней токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов и радионуклидов. По результатам оформлена декларация соответствия пищевой продукции Евразийского экономического союза.

Благодаря поддержке Центра кластерного развития Мурманской области предприниматель получила возможность осуществлять выездную торговлю в регионе вне стационарных точек продаж, дополнительно реализуя свою продукцию в Кандалакше, Полярных Зорях, поселках Нивский и Африканда, а также открыть магазины в Чебоксарах и Нижнем Новгороде. Кроме того, на 30% увеличилась выручка за первое полугодие 2023 года сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru