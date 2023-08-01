Заполярный производитель текстильной продукции поддержан Центром кластерного развития Мурманской области

Индивидуальный предприниматель Ирина Мартынова занимается изготовлением домашних текстильных изделий. Северянка обратилась в региональный Центр кластерного развития за поддержкой по выводу новых товаров на рынок путем проведения работ по обеспечению соответствия продукции нормативным документам.

Для предпринимателя были разработаны технические условия и протоколы испытаний текстильной продукции, оформлена декларация Евразийского экономического союза о соответствии безопасности продукции легкой промышленности.

«В результате полученной услуги я смогла начать поставлять свою продукцию: подушки и одеяла, пледы и покрывала, скатерти, полотенца с ручной вышивкой северной айдентики, в магазины торговых центров «Волна» и «Экватор», также продукция представлена в аэропорту, на морском и железнодорожном вокзалах, в сувенирных магазинах Мурманска. Кроме того, появилась возможность размещать продукцию на маркетплейсах», – рассказала Ирина Мартынова.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru