Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования. В 2024 году в рамках инвестиционной программы была осуществлена модернизация подстанции ПС-26 35/6кВ в городе Заполярный Печенгского округа.

Эта подстанция была введена в эксплуатацию в 1987 году.

Специалисты АО «МЭС» не только обновили изношенное оборудование, но и заменили электромеханическую элементную базу на микропроцессорную.

Использование микропроцессоров позволяет повысить эффективность эксплуатации подстанции, а наличие встроенных регистраторов аварийных процессов и их интеграция с системами управления повышает безопасность и надежность работы электрооборудования.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, электротехнический персонал теперь располагает оперативной информацией о состоянии различных элементов схемы, может настраивать релейную защиту и автоматику.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/