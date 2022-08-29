Заполярный спортсмен Леонтий Мирошник установил новый рекорд России и стал победителем «Strongman World Cup 2022»

В Объединенных Арабских Эмиратах прошёл отборочный этап турнира «Middle East Strongest» – получение профессиональной карты атлета. На любительском чемпионате мира в Дубае Леонтий Мирошник, представляющий команду ФСЭР, установил новый рекорд России в тяге – 370 кг в категории до 105 кг. Атлет выиграл у ближайшего конкурента по пьедесталу 2 балла, продемонстрировав блестящую профессиональную подготовку и показав настоящий северный характер!

«Россия – сильная страна, у нас – самые сильные люди, поэтому победа за нами. Мы победили легко и уверенно. Спасибо всем, кто поддерживал и болел за нас!», – обратился к болельщикам представитель российской Федерации силового экстрима Василий Грищенко.

Как сообщает региональное Министерство спорта, всего на чемпионате мира в 9 различных категориях выступили более 80 участников из России, Бахрейна, Саудовской Аравии, Республики Кореи, Австралии, Великобритании, США, Бельгии, Канады, Ливана, Ирландии, Иордании, Камеруна, Ирана, Коста-Рики и других стран.

Запись трансляции выступления Леонтия Мирошника на «Strongman World Cup» доступна для просмотра на платформе «YouTube».

Фото: https://vk.com/wall-120229555_83885?z=photo-120229555_457305362%2Falbum-120229555_00%2Frev